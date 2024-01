Cau, positiva la sperimentazione:: "Sufficienti i cinque posti auto"

La sperimentazione, andata avanti per un mese, ha avuto "esito positivo". E dunque, secondo il Comune, i cinque parcheggi gratuiti ricavati nella zona dell’ospedale vecchio in occasione dell’inizio dell’attività del Centro di assistenza e urgenza sono sufficienti a dare risposta a quanti accedono ogni giorno alla struttura allestita al padiglione 15.

Gli stalli, gli unici non a pagamento in un’area contrassegnata dalle strisce blu, si trovano di fronte al civico 3 di via Caterina Sforza, che è appunto il principale accesso pedonale alla struttura inaugurata (non senza polemiche, in alcuni casi relativi proprio alla scarsità di aree di sosta presenti in zona) pochi giorni prima di Natale. E sono nati, sulla base di una richiesta dell’Ausl, per "agevolare l’accesso" al Cau dell’"utenza fragile e con problemi motori".

Come potranno essere usati gli spazi in questione? L’ordinanza della Polizia locale stabilisce che il personale del Centro di assistenza e urgenza avrà la facoltà di rilasciare – come già avviene per il Pronto soccorso all’ospedale nuovo – apposita autorizzazione per la sosta dei veicoli. Il parcheggio sarà infatti consentito solo previa esposizione del foglio di cui sopra o con l’esibizione della certificazione medica attestante la prestazione sanitaria ricevuta dallo stesso Cau.

Era stato il sindaco Marco Panieri, bersagliato dalle critiche dell’opposizione, ad aprire a inizio anno alla possibilità di aumentare la dotazione dei posti auto non a pagamento in zona. "Andiamo avanti così fino a fine gennaio – aveva dichiarato il primo cittadino –. Poi, considerando che nel cortile interno ci sono anche vari posti per i disabili, siamo disponibili a ragionare su un aumento dei parcheggi gratuiti".

Evidentemente però, come si diceva all’inizio, alla luce del primo mese di sperimentazione si ritiene che, a fronte di una quarantina di accessi al giorno (ma durante le festività natalizie sono state raggiunte punte da 80 ingressi), di qui in avanti cinque parcheggi gratuiti siano abbastanza.