Cavalieri Sestesi: festa e tradizione. Show in sella, delizie e il grande falò

La festa dei Cavalieri Sestesi, che ieri ha raggiunto il suo apice e oggi si prepara all’epilogo, conferma di essere uno degli appuntamenti primaverili preferiti dal pubblico. Complici i favori del meteo, al campo cross ‘Le Cannarelle’ di Sesto Imolese si è radunata parecchia gente per trascorrere qualche ora all’insegna del relax, del divertimento e della natura.

Ma anche delle tradizioni perché nell’area attrezzata della frazione, a due passi dal torrente Sillaro, sono andati in scena una serie di spettacoli equestri da lasciare tutti a bocca aperta. Il fascino del battesimo della sella gratuito, che ha visto protagonisti ben 60 bambini, ma anche i giri a cavallo e in carrozza, la musica dal vivo e l’immancabile accensione serale del falò propiziatorio. Un rituale dal fascino antico che, insieme al celebre Lom a Merz organizzato sempre in terra sestese, ha il potere di riportare le lancette dell’orologio indietro nel tempo ad un’epoca più genuina e romantica. E poi le gustose prelibatezze in distribuzione allo stand gastronomico: "Vedere così tanta gente felice, in arrivo anche dal modenese, per noi è stato un regalo enorme – ha detto Sergio Afflitti, deus ex machina dell’iniziativa -. File ininterrotte per ore per accedere ai tavoli e gustare le tante proposte sfornate. Abbiamo dovuto rimpinguare le scorte di minestre e carni mentre le fragole sono finite". Una bella soddisfazione per i 30 volontari al lavoro senza sosta: "Il meteo e il passaparola ci hanno dato una bella mano – continua -. Tante famiglie con bambini che hanno preso d’assalto giostre e gonfiabili. Una bella soddisfazione dopo tre settimane di preparativi". Gran finale questa sera con dj set e cocktail trailer bar in funzione per chiudere in bellezza.

Mattia Grandi