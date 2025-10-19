Cavalli in fuga alla gara podistica, i vigili sventano il pericolo

Imola, 19 ottobre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina a Imola per la fuga di due cavalli in direzione del percorso della gara podistica Giro dei Tre Monti. Gli animali, liberi e spaventati, si sono diretti all’intersezione tra le vie Pediano e Bergullo, creando una situazione di potenziale pericolo per i corridori e per se stessi.

Una pattuglia della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, intervenuta prontamente, utilizzando una corda come capestro improvvisato, hanno contenuto i cavalli e li hanno tranquillizzati fino all’arrivo dei proprietari, permettendo il proseguimento regolare della manifestazione. “Sono felicemente colpito dall'intraprendenza e dalla competenza della pattuglia – osserva in una nota il comandante della Polizia locale, Massimiliano Galloni - che, senza alcun preavviso trovatasi in una difficile situazione, con alcune corde e creatività ha saputo improvvisare e raggiungere lo scopo di garantire la sicurezza”.

Per il resto la 56ª edizione del Giro dei Tre Monti, la grande classica autunnale del podismo, andata in scena questa mattina, ha avuto un grande successo. Un’edizione da incorniciare, che ha contato più di 3.800 presenze tra la gara competitiva Fidal, le camminate ludico-motorie e le gare giovanili del sabato. A mostrare supporto ai partecipanti c’erano anche la vicesindaca Elisa Spada e il dirigente all’area promozione e circuito degli eventi Stefano Mirri. Dopo il via, un vero e proprio fiume umano ha attraversato l’Autodromo, teatro della partenza e dell’arrivo, snodandosi poi per 15,3 chilometri tra i suggestivi saliscendi delle colline imolesi.

Alla corsa hanno preso parte 565 runner agonisti, affiancati da 2.840 camminatori, divisi tra chi ha affrontato l’intero tracciato e chi la versione più breve di 5 chilometri interni all’Autodromo. I giovani atleti che sabato hanno gareggiato nella ‘Promesse di Romagna’ sono invece stati 397. Il totale ha superato di gran lunga quello della scorsa edizione, sotto quota 3.000. “Siamo molto soddisfatti – dice l’organizzatore Marino Casadio –, dopo il Covid non avevamo ancora rivisto cifre simili”.

Dal punto di vista agonistico, il protagonista assoluto in campo maschile è stato ancora una volta Luis Matteo Ricciardi, portacolori della Dinamo Running, che ha firmato una storica tripletta con il tempo di 49’40“. Alle sue spalle Ourras M’Barek (Fidas Gnarro Jet Mattei) ha concluso in 49’52“, seguito da Traibi Mohammed (Libertas Atletica Forlì) in 50’14“.

In campo femminile, invece, medaglia d’oro all’esordiente Giulia Cordazzo (La Fratellanza), classe 2002 che ha tagliato il traguardo dopo 54’33“. Al secondo posto si è piazzata Demetra Tarozzi (Pontevecchio Bologna) in 1’00“37. A completare il podio Federica Cicognani dell’Atletica Imola Sacmi Avis in 1’01“07.

Premiate anche le società più numerose, in vetta la Polisportiva Avis di Imola. All’evento organizzato dall’Atletica Imola Sacmi-Avis con il patrocinio del Comune erano presenti anche gli studenti del corso di laurea in Fisioterapia dell’Unbo (sede di Imola/Montecatone), l’associazione Diabetici del Circondario Imolese, ‘Glucasia’ e i volontari di Aic.