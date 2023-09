Cavedagna sarà candidato

Stefano Cavedagna, già portavoce di Gioventù nazionale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Bologna, sarà candidato alle prossime europee. A confermarlo a il Resto del Carlino, Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture: "Stefano è una persona valida e, se verrà ufficializzata la sua candidatura per la corsa alle Europee, tutti noi ci impegneremo per farlo eleggere". Non correrà, quindi, in Europa Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, subentrata a Marco Lisei, oggi senatore di FdI: per lei pare certa, infatti, una candidatura bis come consigliera in Viale Aldo Moro.