Cavim, il Comune resta alla finestra

Il Comune resta alla finestra sul caso Cavim. Le sorti della cooperativa da tempo in crisi sono affidate alla Casa vinicola Poletti, che per ora ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda e più avanti porterà a termine l’acquisizione definitiva della realtà di Sasso Morelli. Nei giorni scorsi, una parte delle forze politiche di opposizione (Lega e lista civica Cappello) ha chiesto però al Municipio di fare chiarezza su quanto accaduto in passato alla Cavim e sugli scenari futuri della cooperativa che conta oltre 500 soci. In particolare, il consigliere comunale del Carroccio, Simone Carapia, ha rivolto un’interrogazione all’assessore Pierangelo Raffini, auspicando un interessamento del Comune alla vicenda.

"Anche se a conoscenza e informati della situazione che la cooperativa stava e sta affrontando, l’Amministrazione comunale non ha titolo per farsi parte attiva in assenza di un coinvolgimento o invito formale da parte della cooperativa stessa o di rappresentanti associativi", ha spiegato il titolare dello Sviluppo economico in risposta alle sollecitazioni del consigliere leghista.

In altre parole, "non vi sono le premesse formali – conclude l’assessore Raffini – per un intervento di salvaguardia da parte dell’Amministrazione comunale nella gestione sociale di impresa, anche se realtà cooperativa, nella quale il Comune non ha diretta partecipazione". Lo stesso assessore precisa infine che "non risulta aperto alcun Tavolo di crisi" da parte della Città metropolitana di Bologna.

"La Cavim rischia di scomparire lasciando i soci coltivatori diretti e agricoltori in difficoltà perché vantano milioni di crediti sia dai conferimenti 2021, 2022 e per parte di loro anche di risparmio sociale – ribatte però Carapia, per nulla soddisfatto della risposta di Raffini all’interrogazione –. La politica deve sempre intervenire e adoperarsi per il proprio territorio".

In questa ottica, secondo il consigliere comunale della Lega, Raffini e la Giunta avrebbero dovuto farsi "parte attiva per creare almeno un tavolo di concertazione tra la Cavim, i rappresentanti delle categorie agricole, i sindacati dei lavoratori e il mondo di Confcooperative a cui la Cavim è da sempre associata".

Carapia ribadisce come, tra le aziende interessate a rilevare la realtà di Sasso Morelli, ci fosse la faentina Agrintesa. "Raffini avrebbe dovuto favorire tale interessamento, in quanto l’eventuale incorporazione della Cavim in Agrintesa avrebbe comportato la continuazione dell’esperienza cooperativa per cui i soci della Cavim non avrebbero perso nulla. Agrintesa poi – sempre secondo quanto ricostruito dal leghista – avrebbe potuto ottenere da Fondo sviluppo di Confcooperative fino a cinque milioni di euro per questa incorporazione".