"C’è attenzione per la pulizia"

Per Gilberto Paolini, frequentatore del centro sociale Campanella e osservatore ‘esterno’ da persona che non ci vive, il quartiere è "ottimo". "Non sono un residente del posto, ma vengo qui tutti i pomeriggi per stare con gli amici e penso che la zona messa davvero molto bene - dice Paolini . È un quartiere molto pulito". Non ci sono abbandoni di rifiuti e i cassonetti sono ven tenuti: "Per me questi sono aspetti importanti per la cura di un posto". Paolini non manca di osservare anche l’attenzione nella cura della strada. "Ogni giovedì vengono pulite e quando c’erano le foglie per terra le hanno spazzate via molto velocemente. Apprezzo questa attenzione".