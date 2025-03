"C’è da sanare la piaga dei furti"

"A livello di sicurezza La situazione deve essere migliorata. So che ci sono stati dei furti e questo non mi rende particolarmente serena a pensarci".

Queste le parole di Mariagrazia Menzolini. La nostra lettrice, pur non essendo residente della zona, viene spesso a Borgo Tossignano e si trova a vivere la realtà di paese. "Ovviamente non parliamo di qualcosa di grave, non ci sono state rapine o cose tremende come accade per esempi nelle grandi città – spiega la Menzolini –, però ho sentito di alcune lamentele in merito e penso che, su quel fronte, debba essere fatto qualcosa di più per permettere a tutti di vivere più serenamente".