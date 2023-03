C’è il Gp, le aiuole si rifanno il look "Abbinare corsa e verde pubblico"

di Enrico Agnessi

Un concorso per "valorizzare la creatività dei partecipanti nell’allestimento paesaggistico e abbellimento estetico" delle aiuole attorno all’Autodromo, riuscendo a "coniugare il verde pubblico con il tema della corsa e della Formula 1". È questo il senso della gara che verrà indetta a breve da Comune e Area Blu in vista del Gran premio del 19-21 maggio. L’obiettivo è quello di premiare i migliori allestimenti delle sedici aiuole presenti lungo viale Dante e piazzale Michelangelo, passaggi quasi obbligati per raggiungere il circuito.

L’iniziativa, secondo quanto previsto dal bando municipale, è rivolta ad associazioni, istituti scolastici superiori e universitari con indirizzi attinenti al tema del concorso, nonché alle imprese che operano nel settore. Gli allestimenti saranno valutati da una commissione composta da dipendenti comunali o esperti esterni, che opereranno senza diritto ad alcun compenso per l’attività prestata. Lo stesso gruppo di lavoro sarà chiamato anche a selezionare le candidature, qualora le istanze di partecipazione al concorso si rivelassero più delle sedici aiuole disponibili.

La partecipazione al concorso è gratuita. Entrò meta aprile bisogna presentare la domanda (tutte le indicazioni verranno fornite a breve dal Comune) allegando la bozza grafica dell’allestimento che si intende realizzare. I partecipanti dovranno, a propria cura e spese, abbellire l’aiuola in linea con il tema oggetto del concorso. Il tutto "secondo la loro libera interpretazione e fantasia – fanno sapere dal Comune – purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto e alla decenza".

I lavori dovranno rispettare infine una serie di specifiche e condizioni tecniche. In particolare, le aiuole possono essere sistemate con soli attrezzi manuali; sono consentiti scavi per una profondità massima di 15 centimetri; è obbligatorio il ripristino dell’area verde nelle condizioni in cui è stata consegnata. I premi, destinati ai primi tre classificati, vanno dai 100 ai 500 euro.

"Ampliamo le attività per mostrare una Imola ricettiva e ancora più bella per la Formula 1 – spiega l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi –. Una città in cui c’è una collettività di persone che fa festa per il Gran premio e con sempre più categorie coinvolte nell’abbellirla con un intento più che mai nobile. Mi aspetto che in tanti, soprattutto tra gli studenti, colgano questa opportunità".