C’è incertezza, ma gli allarmismi sono prematuri

Luana

Tampieri*

Gli effetti della siccità dello scorso anno e del caro energia, che persiste anche in questo 2023, hanno iniziato a pesare sui bilanci delle aziende agricole molti mesi fa e l’annata agraria è iniziata all’insegna della massima incertezza. Un quadro che non deriva solo dalle problematiche climatiche o energetiche, ma riguarda anche la nuova distribuzione dei fondi della Pac (Politica agricola comune) e la campagna assicurativa che tarda a partire e sarà probabilmente caratterizzata dalle difficoltà dello scorso anno, con le compagnie assicurative che faticano a stipulare le polizze perché è diventato troppo rischioso e dunque poco remunerativo. In questo contesto l’andamento climatico, il costo dell’energia e dei mezzi agricoli sono sorvegliati speciali.

Credo, però, che creare allarmismi in questa fase sia prematuro, perché è vero che siamo di fronte a un altro inverno con precipitazioni scarse e temperature miti, ma questo non sta avendo un impatto significativo sull’andamento vegetativo delle colture, soprattutto frutticole. Certo, la preoccupazione per un’altra estate siccitosa che costringerebbe le aziende a irrigare in maniera straordinaria per salvare le produzioni è concreta. Così come la consapevolezza che in alcune zone del territorio, penso in particolare alla Vallata, si irriga attingendo l’acqua dalle falde che potrebbero essere vuote, visto che non piove e sta nevicando pochissimo, con tutte le difficoltà che ne conseguirebbero per i prelievi. Mentre nella Bassa Imolese sono state efficientate alcune reti idriche e la copertura è buona, anche se gli oneri energetici per irrigare rimangono per tutti. Però, mentre il caro energia e anche l’aumento spropositato dei prezzi de mezzi tecnici sono un fatto reale, al quale chiediamo ormai da un anno di porre rimedio a livello nazionale, quale impatto avrà il clima sul settore agricolo è ancora, solo, una scommessa.

*Presidente Cia Imola