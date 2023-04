C’è la F1, scuole chiuse al sabato "Giorno complesso per la viabilità Meglio sospendere la didattica"

È un’ordinanza dal sapore antico quella firmata ieri dal sindaco Marco Panieri sulla chiusura delle scuole in occasione del sabato del Gran premio. Nel primo atto della lunga storia della Formula 1 a Imola, che si è chiuso nel 2006, lo stop all’attività negli istituti di ogni ordine e grado nel giorno delle qualifiche era diventato una tradizione.

Lo scorso anno, nella prima gara aperta al pubblico dopo due edizioni a porte chiuse, le scuole restarono aperte. E anche se i problemi maggiori si registrarono al venerdì, complici la pioggia e un maggior numero di istituti aperti, anche al sabato ci furono disagi e rallentamenti dovuti alle decine di migliaia di persone in transito a Imola.

Per questo motivo, il sindaco Panieri ha stabilito, per sabato 20 maggio, la "sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado con esclusione delle frazioni Ponticelli e Sesto Imolese" con l’obiettivo di prevenire "pericoli e disagi alla popolazione studentesca e di tutti cittadini, dovuti alla precaria situazione della viabilità connessi alla grande affluenza di pubblico".

La giornata si annuncia infatti "particolarmente complessa per le difficoltà di trasporto e viabilità", si ricostruisce nell’ordinanza. E questo perché "l’afflusso di sportivi e di pubblico provenienti da altre città e dall’estero è elevatissimo e tale da impegnare fortemente le potenzialità delle civiche strutture sanitarie, sociali e di polizia", recita sempre il provvedimento. Nell’ordinanza si sottolineano inoltre l’"impossibilità di presidiare efficacemente gli ingressi e le uscite delle scuole" nonché le "prevedibili difficoltà relative alla viabilità, al trasporto scolastico e ritenuto che la concomitanza di tali fattori di criticità non possa consentire l’ordinato accesso alle scuole del capoluogo nelle migliori condizioni di sicurezza, nonché il regolare svolgimento dell’attività didattica". Secondo quanto confermato dal Comune, la sospensione è stata condivisa con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti d’istruzione superiore della città.

Nel 2022 furono quasi 40mila gli spettatori presenti al sabato in Autodromo. E quest’anno se ne annunciano ancora di più. E nonostante si stia spingendo molto per convincere i tifosi a raggiungere Imola in treno (per la prima volta anche i Frecciarossa fermeranno in stazione) è naturale che la viabilità cittadina ne risentirà.

Nel frattempo, l’Autodromo si prepara ad accogliere questo fine settimana l’Aci racing weekend. Saranno oltre 200 le vetture in pista. Tribune A e I aperte da oggi a domenica con ingresso gratuito. Il paddock, teatro dei lavori per la costruzione della nuova passerella pedonale sui box che sarà ultimata nel giro di una ventina di giorni, resterà invece chiuso al pubblico. Martedì 25 aprile, invece, spazio alle celebrazioni per i 70 anni dell’Enzo e Dino Ferrari.