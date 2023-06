C’è sempre più futuro ’Dopo di noi’ Ecco l’équipe fissa in casa Asp

C’è una nuova équipe stabile dedicata alle persone disabili in casa Asp. Un gruppo di lavoro che si dedicherà in particolare al ‘Dopo di noi’, progetto nato dalla legge 1122016 che tutela i diritti dei disabili privi del sostegno familiare. Quattro operatori (tre educatori professionali e un assistente sociale) al lavoro con modalità innovative grazie ai fondi del Pnrr arrivati all’ambito sociale circondariale (oltre 655mila euro il totale), sotto la supervisione della responsabile dell’area, Susi Lamieri.

"La filosofia che sostiene il piano è una valutazione multidimensionale della persona disabile e della sua famiglia, che viene presa in carico a 360 gradi e che prevede vari tipi di intervento per agevolare un percorso che porti alla possibilità di una vita autonoma", spiegano da Asp. E ancora: "Parte fondamentale del progetto è l’implementazione del lavoro di inclusione dei disabili nei territori, rendere circolari le informazioni, lavorare come un’equipe interterritoriale, creare sinergie con gli enti pubblici e condividere progetti anche con le strutture del terzo settore che si occupano di sociale".

Ogni famiglia avrà un operatore dedicato per valutare il contesto e le abilità della persona disabile presa in carico. Prevista inoltre la formazione di gruppi omogenei per capacità e patologie, che verranno accompagnati in un percorso di formazione propedeutico alla "vita indipendente e autonoma" al di fuori della famiglia di origine. Infine, ma di grande importanza, il fattore tempestività. La presenza di un operatore cui la famiglia può fare riferimento, permette un aggiornamento costante ed una valutazione del ‘qui e ora’, fondamentale per adattare la progettualità alle esigenze che di volta in volta si presentano.

Lo strumento cardine di questo progetto sono gli ‘appartamenti palestra’, cioè luoghi di convivenza protetta e periodica (attualmente solo nel fine settimana), dove le persone con disabilità possono sperimentare il vivere quotidiano in autonomia; dal cucinare al fare la spesa, dalle pulizie domestiche al prendersi cura gli uni degli altri secondo le proprie capacità. Asp ha già attivato ‘appartamenti palestra’ a Imola, Castel San Pietro, Medicina e Mordano, messi a disposizione dalle amministrazioni comunali e dalla Fondazione Istituzioni Riunite di Imola.

"L’impegno di Asp è quello di implementare sempre più questi interventi di coabitazione periodica – concludono dall’Azienda servizi alla persona –, ma sarebbe fondamentale e auspicabile poter prevedere appartamenti dove far vivere stabilmente e per sempre le persone prese in carico. Il reperimento degli alloggi rimane una parte delicata del progetto e la collettività tutta dovrà maturare una consapevolezza in tal senso".

