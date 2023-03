"C’è un pino pericolante" Paura in viale De Amicis

Ha suscitato un po’ di allarme ieri mattina lo stato di salute di un pino marittimo che sorge nella controstrada di viale De Amicis a porta Faenza all’altezza delchiosco per le piadine. Una cittadina imolese ha infatti telefonato alla caserma dei vigili del fuoco segnalando che a suo avviso quell’albero aveva una pendenza esagerata. Con ogni probabilità, la donna ha il pino sott’occhio ogni mattino, e proprio ieri – complici forse le raffiche di libeccio che ieri hano superato i 60 chilometri all’ora – la pendenza della pianta potrebbe essere aumentata.

I vigili del fuoco sono andati sul posto, allertando nello stesso tempo la polizia locale, che poco dopo è intervenuta per un sopralluogo. In effetti, osservando la pianta – alta oltre dieci metri – sembra proprio che la stessa stia per appoggiarsi alle case vicine con la chioma (o con un grosso ramo). Per ragioni di prudenza, l’area interessata dal possibile crollo è stata delimitata dal classico nastro adesivo rosso e bianco. Nel frattempo, sono stati fatti intervenire anche i tecnici di Area Blu, che per conto del Comune curano la manutenzione del verde.

Il pino è comunque ancora in piedi, ma la sua sorte potrebbe essere segnata, proprio per evitare problemi nel prossimo futuro (tonnellate di legno che crollano su auto e persone non se le augura nessuno).

Tutte le amministrazioni pubbliche sanno che gli alberi che vivono – o, meglio, sopravvivono – con le radici in mezzo al cemento hanno una vita grama e sono molto spesso strutturalmente più deboli di quelli che possono crescere liberamente in spazi verdi. Ragion per cui, periodicamente i tecnici incaricati dai Comuni effettuano dei sopralluoghi per capire il grado di stabilità e di sicurezza di queste piante bellissime, ma fragili per essere state piantate in un contesto a loro estraneo. Ulteriori esami sono in programma.