C’è Vanity in edicola con il nostro giornale

Sulle nuove generazioni: "In molte cose sono migliori di noi. Non ragionano più in termini di giusto o sbagliato: tutto è accettabile, se serve a esprimere la propria libertà. Credo davvero che i giovani uomini oggi si pongano molte più domande rispetto al passato: su cosa è giusto o sbagliato in una relazione, su che valore dare alla gelosia. Scardinare il patriarcato richiede tempo. Quando ero più giovane ho avuto la sensazione di vivere relazioni non sane. Mai violente, ma c’era qualcosa che non funzionava".

Sull’amore: "Sono fidanzata da cinque anni con Severiano Recchi. È di Roma, e non fa parte del mondo dello spettacolo. Il mio lavoro, certo, mette alla prova i rapporti. Alla fine è sempre questo il dilemma: come stare bene in una relazione nel tempo. È la domanda eterna degli esseri umani".