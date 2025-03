Cena al Convento dell’Osservanza

Continuano gli incontri conviviali che il Panathlon organizza in città al fine di divulgare la conoscenza dello sport e dei suoi protagonisti. Martedì 25 marzo nell’ex convento dell’Osservanza (inizio alle 20), saranno presenti il presidente della Scuderia Ferrari Club di Imola, Gianmarco Gamberini, e il vicepresidente generale, Marco Buscaroli, che relazioneranno i presenti sui progetti del club, attualmente ospitato in autodromo. Il contributo di 25 euro andrà a beneficio dei lavori di recupero dell’ex convento dell’Osservanza. Prenotazioni entro domani al 3920989076. Menù: aperitivo d’accoglienza. Primi: tortiglioni in forno con besciamella, salsiccia e piselli; gnocchi alla bolognese. Secondo: ossobuco di tacchino al sangiovese. Contorno: verdura mista in agrodolce al forno (pane e vino in caraffa). Dolce: bis di zeppola di San Giuseppe, torta tenerina. Caffè, liquori e amari.