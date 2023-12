Cena e tombola con le associazioni

Oggi le associazioni di Fontanelice chiameranno a raccolta la cittadinanza per una cena e una tombola in compagnia con finalità solidali. Manca sempre meno al via dell’iniziativa ‘Insieme si può’ che ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di attrezzature per lo svolgimento di sagre ed eventi futuri organizzati dalle stesse realtà paesane. L’evento, patrocinato dal Comune , si svolgerà negli spazi del Capanò di via 8 Dicembre con inizio alle 18.30: polenta al ragù, taglierino di affettati e piadina romagnola anche in modalità d’asporto. Due ore più tardi, invece, spazio al gioco e al divertimento con la tombola di Natale e ricchi premi. Prenotazione consigliata whatsapp) ai numeri 349.7066746 e 333 9391464.