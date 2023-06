Cena solidale a Imola per aiutare la Romagna colpita dall'alluvione

Una cena solidale in agriturismo per raccogliere fondi ed aiutare la Romagna colpita dall’emergenza alluvione. Sabato 1 luglio, dalle ore 20, presso la ‘Fattoria Romagnola’ adiacente al civico numero 4 di via Lola, ad Imola, si terrà una speciale cena con prodotti tipici del territorio messi a disposizione dalle aziende agricole aderenti al circuito di ‘Campagna Amica’ di Coldiretti.

Il ricavato verrà devoluto a favore delle realtà del comparto falcidiate da frane e inondazioni. Sono centinaia, anche in area imolese, gli ettari di campi coltivati e frutteti distrutti dai devastanti effetti dell’ondata di maltempo. Informazioni e prenotazioni al telefono (i numeri da chiamare sono 334.193.44.92 oppure 338.628.68.29).