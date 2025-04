Cena tra le stelle e Guè show. Il Wec è pronto a stupire ancora: "Sarà un’edizione speciale"

di Enrico AgnessiUn ristorante sospeso su una gru alta 50 metri con vista sul circuito e il concerto del rapper Guè. Poi la conferma della ruota panoramica e dei simulatori, sempre in Autodromo, oltre alle iniziative collaterali in un centro storico addobbato a festa per l’occasione. Il Wec 2025 prova ad alzare l’asticella rispetto a un’edizione, quella dello scorso anno, già super con oltre 73mila presenze nei tre giorni che avevano permesso all’Enzo e Dino Ferrari di fare le prove generali in vista del Gran premio di Formula 1 di maggio.

Si parte giovedì 17 aprile con l’evento pomeridiano di presentazione dei piloti in piazza Matteotti. Venerdì 18 la festa si sposta all’interno del circuito, dove in serata salirà sul palco l’ex dei Club Dogo. Sabato 19 i campioni del Mondiale Endurance saranno protagonisti della Fan zone. Domenica 20 (Pasqua) ecco il ritorno della ‘6 Ore di Imola’ che vedrà impegnati tra gli altri Robert Kubica, Nick De Vries, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandorne e il nuovo arrivo Kevin Magnussen, nell’ultima stagione pilota ufficiale della Haas in Formula 1.

Tredici le case costruttrici che si daranno battaglia, divise nelle due categorie Hypercar e Lmgt. Scenderanno in pista, tra le altre, Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e Bmw. A rendere ancora più emozionante questa edizione, il debutto della Aston Martin nella categoria Hypercar e della Mercedes Amg nella classe Lmgt.

L’evento, confermato fino in Autodromo al 2028 e che a Formula Imola costa (almeno per quest’anno) una ‘tassa’ di 350mila euro più Iva, è stato presentato ieri nel terminal dell’aviazione generale dell’aeroporto di Bologna.

"È un appuntamento per noi importantissimo – assicura il direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. Una gara di ‘6 Ore’ è l’occasione per organizzare tutte quelle attività che normalmente non riusciamo a fare. Ci saranno varie situazioni rivolte a un pubblico diverso. La nostra attenzione sarà orientata in particolare ai più piccoli, con laboratori nella Fan zone. E poi ci saranno i simulatori, la ruota panoramica che ormai contraddistingue il layout del circuito e la nuova idea del ‘Dinner in the sky’. Speriamo che in pista vinca il migliore; se poi è una Rossa tanto meglio".

Sorride Frédéric Lequien, amministratore del Wec targato Fia, che ha solo parole d’affetto per l’Enzo e Dino Ferrari. "Imola è speciale: in nessun altro posto al mondo ci sentiamo i benvenuti come qui – racconta Lequien –. C’è la passione per il motorsport, ma anche tra le persone. Quanto fatto lo scorso anno è stato fantastico. Il Wec oggi è secondo al mondo solo alla Formula 1: non vogliamo competere con loro, che sono sopra le nuove; però anche noi siamo in un’età dell’oro. Mai nella storia del motorsport c’erano state così tante costruttrici; ma non per questo vogliamo dimenticare la vicinanza al pubblico".

Soddisfatto anche il sindaco Marco Panieri, che in queste settimane è impegnato nella difficile trattativa per tenere il Gran premio di Formula 1 a Imola anche dopo la scadenza contrattuale di quest’anno. "Vogliamo mettere cuore e passione in pista per questo Wec – avverte il primo cittadino –. Abbiamo costruito i tre nuovi box, così come da impegno che ci eravamo presi, assieme alla nuova terrazza. Sarà un’edizione speciale".

Come già accaduto per il 2024, anche quest’anno i biglietti danno accesso a tutte le tribune aperte; e i posti non sono numerati. I prezzi, in questa fase di prevendita attiva fino al 13 aprile, vanno dai 29 euro del venerdì ai 52 euro della domenica. Ci sono poi le riduzioni bambini, ragazzi e over 65, nonché il supplementi paddock e pit-walk. Disponibili anche abbonamenti e pacchetti hospitality, con i prezzi che in quest’ultimo caso possono lievitare fino a 839 euro per un fine settimana a cinque stelle.