Cene, camminate, poesia e arte Mille modi per difendere le donne

Tante le iniziative nei comuni del Nuovo Circondario Imolese in occasione della ‘Giornata internazionale dei diritti della donna’ dell’8 marzo. Un cartellone di eventi coordinato dal tavolo degli assessori alle Pari opportunità dell’ente con sede ad Imola in via Boccaccio coordinato dalla sindaca Beatrice Poli.

"Ogni realtà comunale, in base alle proprie inclinazioni, ha organizzato vari momenti di riflessione e confronto – spiega la Poli –. Il tavolo continua ad esprimere, con la consueta sinergia, la volontà di tutti i municipi circondariali di proporre iniziative in maniera congiunta. Un modo per valorizzare la capacità del fare insieme come elemento preponderante del lavoro".

A Castel San Pietro Terme l’8 marzo farà rima con la cena benefica a favore dell’associazione ‘Per le Donne’ presso l’istituto ‘Bartolomeo Scappi’. Ma anche col banchetto della sezione locale dell’Auser in Piazza XX Settembre. Stessa location, tre giorni dopo, per le volontarie di ‘Per le Donne’ a disposizione dei cittadini per approfondimenti. Belle vibrazioni anche nell’etere radiofonico con ‘Che radio di genere’ nella mattinata di Media Radio Castellana.

A Medicina prosegue la mostra ‘Com’eri vestita?’, nell’ex chiesa del Carmine di via Libertà insieme ad Amnesty International, mentre l’8 alle 19 si accenderanno le luci di ‘Villa Maria’ per l’apericena in musica con la presentazione del libro ‘Quindici donne’ di Camilla Gamberini. L’11, nella Sala del Suffragio, spettacolo teatrale di prosa ‘Mimose, racconti di eccellenze femminili’ con Marco Rinaldi. Il giorno dopo, sullo stesso palco, toccherà a ‘Viva’ a cura del laboratorio teatrale ‘Non voglio mica la luna’ per la regia di Fulvia Leonetti. Il borgo di Dozza, invece, punterà forte sull’arte. Il 10, con ritrovo in agenda alle 16.30 presso la Rocca, tutti pronti per ‘Il muro dipinto è donna’. Una visita guidata gratuita curata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte. Poi, il 12 dalle 9.30, donne in adunata nella centralissima Piazza Zotti per la partenza della ‘Stradozza - La camminata delle donne’. L’iniziativa (foto) vuole reperire risorse per l’acquisto di attrezzature mediche da donare all’Ausl di Imola per la cura e la ricerca delle patologie femminili. Il 9 marzo in Sala Viola a Castel Guelfo, nella biblioteca comunale alle 20.30, sarà la volta della conferenza ‘Ulisse. La donna e l’amore - Le donne del mito: le figure femminili del mondo greco tra letteratura e diritti’ con Michele Castellari. Quasi in contemporanea, nella sala a scaffali di Mordano, ci sarà il reading letterario di racconti e poesie ‘Con cuore di donna’ in compagnia delle scrittrici Liliana Casadei, Lia Giberti e Nadia Giberti. Massima attenzione alla celebrazione anche nella vallata del Santerno. Il 5 a Fontanelice, alle ore 8.45, ritrovo presso la Panchina Rossa e partenza della ‘Seconda camminata in giallo – Alleniamoci per i diritti’. Il 10, alle ore 20.30 nella biblioteca di Borgo Tossignano, incontro con la scrittura di Beatrice Monroy in ‘Ragazze, Donne, altro’. L’8 a Casalfiumanese, nei locali della sala a scaffali alle ore 17.15, premiazione dei vincitori del concorso artistico-letterario ‘Dalle stelle alle stalle’ mentre Castel del Rio metterà a disposizione uno scaffale dedicato alla selezione di letture sul tema.

