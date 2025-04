Cene, musica e attività di gruppo ‘Intrecci di comunità’ fa il tris: "Grandi momenti di condivisione"

Luoghi insoliti e spazi da scoprire, cene, musica e attività di gruppo, per un pubblico di tutte le età. Torna l’appuntamento con ‘Intrecci di comunità’, la festa diffusa che coinvolge frazioni e quartieri di Imola. L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con Circondario, Asp, Ancescao ed è realizzata insieme a istituzioni, scuole, centri sociali, parrocchie, associazioni e cittadini.

Si parte il 1° maggio nel parco pubblico di Spazzate Sassatelli. La giornata si aprirà con la biciclettata da Sesto Imolese, con una merenda offerta ai partecipanti. A seguire, alle 11, inizierà l’intrattenimento musicale, mentre alle 11.30 prenderanno il via le attività con Tata Fata (che dureranno fino alle 14), tra truccabimbi e giochi per i partecipanti più giovani. Dopo una breve rappresentazione (alle 12) del corso di Pilates, alle 12.30 sarà l’ora del pranzo con il cibo in condivisione. Nel pomeriggio sarà ancora protagonista l’intrattenimento musicale, dalle 14 alle 17. Per tutto il giorno sarà possibile visitare la mostra nel giardino che vedrà esposte opere d’arte e fotografie.

Dopo i successi del 2023 e 2024, il calendario di eventi si fa ancora più ricco con appuntamenti che proseguiranno fino ai primi giorni di autunno. L’obiettivo è sempre lo stesso: riscoprire il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità, rafforzare legami di prossimità e solidarietà tra gli abitanti dello stesso quartiere e frazione. Luoghi privilegiati delle feste sono gli spazi della comunità, come il verde pubblico e i centri sociali.

Questi gli appuntamenti in programma: venerdì 30 maggio Pedagna; mercoledì 4 giugno Campanella; sabato 7 giugno Sasso Morelli e La Stalla; venerdì 20 giugno Zolino; venerdì 27 giugno San Prospero; sabato 19 luglio Orti Bel Poggio; sabato 27 settembre Fabbrica/Ponticelli; date da confermare: Sesto Imolese, zona Centro e Marconi.

"Dopo tre anni, gli ‘Intrecci’ stanno diventando un appuntamento a cui siamo tutti affezionati, come un momento di conoscenza, amicizia, condivisione e inclusione – commenta l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni –. Tutti valori a cui ci formiamo attraverso le cabine di regia, nell’ascolto e nel rispetto. Nel 2024 sono state svolte più di 50 cabine di regia e le antenne di comunità hanno lavorato insieme in tutte queste occasioni. Ogni territorio ha sicuramente in questi anni manifestato se stesso con le proprie criticità, ma anche con le proprie risorse e spesso le criticità, lavorando insieme, si sono trasformate in risorse. Non posso non ringraziare ancora l’equipe di ‘Costruire comunità’: Eleonora, Rachele e Riccardo che attraversano il nostro territorio tutto l’anno con lo ‘Sportello di comunità’ e incontrano costantemente i cittadini, promuovendo inclusione ed ascolto. Ci attendono feste stupende e momenti fraterni".

