Cenerentola al teatro dell’Osservanza

Domenica prossima alle 17 al teatro dell’Osservanza (via Livia Venturini, 18) spettacolo per bambini da 3 a 10 anni dal titolo ‘Cenerentola in bianco e nero’ con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari; compagnia Proscenio Teatro. Questa rivisitazione prende spunto dalle incredibili e diverse maniere di far concludere la vicenda. E sarà il pubblico a decidere in finale.

Prevendita online sul portale www.vivaticket.com.

La biglietteria sarà attiva

il giorno dello spettacolo

al teatro dell’Osservanza

dalle 15.30 alle 17.

Biglietto unico 5 euro valido per tutte le età e per tutti i settori. Info tel. 0542/602600 - 0542/25860 (solo il giorno dello spettacolo).