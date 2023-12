Cent’anni di Visitandine. Proposta un’intitolazione per celebrare la loro opera

Cent’anni di Suore Visitandine a Castel San Pietro, e quella voglia condivisa da scuola e Comune di dedicare una via a chi ha portato, e retto in solitaria per un trentennio, l’istruzione in città. Era il 1923 quando Maria Pia Bagnoli ed Elisa Bagnoli, suore e sorelle anche di sangue, si trasferirono dalla frazione di Vedrana di Budrio a Castel San Pietro, istituendo la scuola delle Suore Visitandine che fu prima tecnica, poi divenne scuola complementare, successivamente istituto magistrale fino ad essere riconosciuta come scuola media. Un percorso di istruzione che Maria Pia ed Elisa, la prima insegnante di materie letterarie e la seconda di materie scientifiche, camminarono in solitaria fino al 1959, quando nacquero a Castel San Pietro le scuole medie. Per più di un trentennio, dunque, dal ’23 al ’59, l’istruzione del paese del Sillaro fu garantito dalle due suore, che nel 1932 aprirono poi anche un collegio per poter ospitare i tanti studenti che provenivano da fuori città. Un’opera straordinaria, quella delle Suore Visitandine, che merita un riconoscimento altrettanto straordinario.

È per questo che l’ex Preside Carmen Falconi ha inoltrato al Comune la richiesta di premiare l’encomiabile operato delle Visitandine in città, nel passato ma anche in un presente che vede le scuole di via Pilastro crescere senza soluzione di continuità, con l’intitolazione di una strada o, in alternativa, di un luogo importante per la città. Una richiesta alla quale il Comune ha risposto presente, avviando proprio nei mesi scorsi un inter burocraticamente non tra i più semplici e veloci, ma che potrebbe avere l’epilogo sperato proprio nel 2024, e dunque nell’anno scolastico (il 2023-2024), che segna il centenario. In attesa di quello che sarà un evento davvero indimenticabile, l’attuale preside Valentina Di Pietro ha voluto legare proprio al centenario la cena degli auguri di ieri sera, cena che ha visto tra i protagonisti ex alunni di un passato remoto e recente "perché è giusto fossero loro, i destinatari della scuola, a restituire l’immagine delle loro esperienze nella scuola", il commento della dirigente che racconta come nella scuola di oggi si possa nitidamente scorgere anche la scuola che vollero a inizio del secolo scorso le suore Elisa e Maria Pia. "Almeno quattro aspetti erano presenti allora e lo sono ancora oggi, nel segno della continuità. Una scuola per tutti, anche per chi non poteva permettersela; la visione di una scuola non chiusa in se stessa, ma che dialoga con istituzioni e mondo del lavoro; la passione educativa, che accomuna gli insegnanti di un tempo a quella di oggi; la cura per la crescita della persona, che passa attraverso uno stretto rapporto di collaborazione con le famiglie".

Claudio Bolognesi