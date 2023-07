Centenaria Caterina Monti, la passione per i gerani e il gelsomino azzurro

La passione e la cura per le piante aromatiche sono sempre le stesse. A 100 anni da poco compiuti, la signora Caterina Monti continua ogni giorno a dedicarsi ai suoi amati gerani e plumbago (noto anche come gelsomino azzurro). Nata il 17 giugno 1923 a Fontanelice, in località Maduno di Sotto, in una famiglia di agricoltori Caterina Monti è la più grande di cinque fra fratelli e sorelle. A festeggiarla, nei giorni scorsi, sono stati i parenti e le persone amiche, mentre a formularle gli auguri a nome della città e a consegnarle la medaglia dei centenari è stato il sindaco Marco Panieri, alla presenza anche del parroco di San Giovanni Nuovo, don Gian Luca Grandi.