Cento chiama, Dalmonte risponde: "Scelta facile per tante ragioni"

Cinque anni dopo l’esperienza all’Andrea Costa, si ricompone l’accoppiata tra Emanuele Di Paolantonio e Lorenzo Dalmonte, che si ritroveranno assieme sulla panchina di Cento. Un ritorno in serie A2 per Dalmonte (due anni di contratto), dopo le due stagioni da capo allenatore a Fiorenzuola, l’ultima delle quali chiusa con la retrocessione in B Interregionale ai playout.

Dalmonte, qual è bilancio dei due anni a Fiorenzuola? "Un bilancio che non può essere positivo dal punto di vista del risultato sportivo, avendo chiuso con una retrocessione. Dal punto di vista della struttura e della crescita societaria mi sento di dire che ho lasciato qualcosa di migliore rispetto a quello che avevo incontrato; era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati con la società e questo anche grazie all’ascolto della società è stato fatto".

Si potevano evitare i playout? "Per farlo ci sono mancati quattro punti, due partite, e durante la stagione abbiamo perso sei gare ai supplementari con scarti minimi. Non abbiamo trovato continuità, pur se in estate abbiamo allestito un’ottima squadra nella quale purtroppo la somma degli individui non si è incastrata bene. Mettiamoci anche i tanti infortuni, tra cui tre mesi e mezzo senza Galassi, ma in tutto questo non tolgo anche le mie responsabilità".

Cosa le hanno lasciato questi due anni da capo allenatore? "Mi hanno lasciato tanto e alla fine mi sento un allenatore migliore. Se il prossimo anno tornerò a fare il vice lo farò con un occhio diverso, con responsabilità e uno status diverso. Emanuele cercava una figura che avesse già ricoperto questo ruolo, un po’ come è la moda del momento, ritenendo il vice una figura determinante".

Ha influito la presenza di Di Paolantonio, che già cinque anni fa lo avrebbe voluto con sé a Mantova? "Il fattore Di Paolantonio è un plus importante ma ci sono tanti fattori che mi hanno portato a questa scelta. Quando è arrivata la proposta di Cento è stata una scelta facile".

Spettatore di quello che accade nelle realtà imolesi, che idea si è fatto? "Spettatore sì, un po’ di più per una delle due. La Virtus Imola ha fatto un’annata super anche per merito di Galetti in fase di mercato, poi la questione Fiumi l’ha messa in difficoltà, ma percepisco ci sia la volontà di fare la serie B puntando a una squadra giovane. Sulla sponda Andrea Costa c’è un punto di domanda enorme, ma spero che in mezzo a questo silenzio si lavori per fare le cose per bene".

Luca Monduzzi