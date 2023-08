Centomila euro di danni La tempesta del 25 luglio ha presentato il conto

Ammontano a oltre 100mila euro i danni provocati al patrimonio pubblico dal forte verto che ha sferzato la città lo scorso 25 luglio. Alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la Giunta porterà infatti in Consiglio comunale una delibera per il riconoscimento della spesa di somma urgenza sostenuta dal Municipio per complessivi 115.660,72 euro.

Di questi, quasi 90mila euro sono stati necessari per acquistare la nuova copertura del Palagenius e per la sostituzione del vecchio tendone strappato dalle folate. Gli altri 26mila euro circa sono serviti invece per rimuovere e portare via alberature pericolose o fortemente danneggiate da strade e aree verdi della città.

"Si tratta di spese di somma urgenza assunte al fine di tutelare l’incolumità pubblica per le quali si attesta lo stretto nesso di causalità con lo stato di emergenza", si legge nella delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta. Nello stesso documento, viene ricostruito quanto accaduto un mese fa. E cioè: raffiche di vento oltre i 60 kmh che hanno causato danni a due impianti sportivi pubblici, oltre che alle alberature sia pubbliche che private.

In particolare, la copertura in membrana tessile del Palagenius è stata completamente distrutta. Ed è stato necessario sostituirla subito in modo da "evitare ulteriori danni alle strutture e agli apparati installati all’interno dell’impianto e precludere atti vandalici alla struttura nonché possibile pericolo per l’incolumità pubblica", ricordano sempre dalla Giunta.

All’interno dello stadio comunale Romeo Galli, invece, le attrezzature "acquistate da appena un anno" (struttura di copertura dei materassi del salto con l’asta, i materassini stessi) sono stati divelte e distrutte dal forte vento. Infine, il bilancio del Comune parla di una dozzina di alberi di media e grande dimensione, appartenenti al patrimonio pubblico, spezzati o comunque fortemente danneggiati. È accaduto, nello specifico, in piazza Bianconcini; a Zello; in via 1° Maggio; in viale Rivalta; nel viale del Piratello; in via San Benedetto; in via Manzoni angolo via Leopardi. E si è lavorato fin da subito per rimuoverli.

Enrico Agnessi