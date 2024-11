Imola, centra con l’auto cinque macchine in sosta e fugge

Imola (Bologna), 13 novembre 2024 – Fa ‘filotto’ centrando e danneggiando cinque auto in sosta. Poi si allontana a piedi. Il fatto è successo verso le 19 in piazza Duomo, quando un automobilista al volante di una Mercedes Clk ha perso il controllo del mezzo sbandando a destra e a sinistra, danneggiando cinque auto in sosta e fermandosi infine con la macchina semidistrutta davanti al palazzo vescovile.

A quel punto il conducente dell’auto ha abbandonato la vettura e si è dato alla fuga per le vie del centro. La polizia locale del Nuovo circondario imolese è intervenuta e sta cercando il responsabile dell’incidente. Non ci sono notizie di persone rimaste ferite.