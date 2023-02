Centri diurni, anziani soddisfatti L’indice di gradimento supera l’89%

Percentuale di soddisfazione attorno all’89%, con punte oltre il 90% per quanto riguarda il rapporto con il personale e le iniziative proposte. L’Asp presenta i dati di gradimento sui Centri diurni per anziani. La ricerca è stata portata avanti sul territorio dalla Città metropolitana di Bologna.

Somministrati in estate più di 400 questionari, suddivisi tra utenti dei centri, familiari e persone non frequentanti. La fascia di età coinvolta va dai 64 agli 85 anni e oltre. Molti gli argomenti affrontati: dal rapporto con il personale all’organizzazione delle attività, dal trasporto al cibo, dalla pulizia ai rapporti con le famiglie e, in definitiva, un focus importante sull’esperienza in generale.

Oltre ai dati accennati all’inizio, da sottolineare come il 93% dei familiari si dichiari molto soddisfatto del servizio di trasporto effettuato anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato. "Sarebbe fondamentale, attivare questo servizio, anche nei comuni che ne sono ancora sprovvisti", avvertono dall’Asp.

Tra i non frequentanti i centri (età media 84 anni), emerge una scarsa conoscenza del servizio e delle opportunità che offre. Per questo, sempre secondo l’Asp, occorrerebbe prevedere una campagna di informazione utile anche ai familiari. Parte della rilevazione è stata poi dedicata alle aree migliorative: su tutto, emerge la necessità dell’aumento degli spazi esterni (30%) e dell’aumento del personale (20%). In seconda battuta, richieste per avere servizi aggiuntivi come il podologo e il parrucchiere, magari, una maggiore elasticità negli orari di apertura, per potersi fermare qualche ora in più nel periodo estivo.

"Sono orgogliosa di questi risultati perché sono un segno tangibile di stima da parte delle famiglie e sono un sostegno importante per aiutare a migliorare sempre di più il nostro lavoro – commenta Stefania Merli, referente di Asp per i centri diurni anziani –. Cerchiamo di ‘leggere’ ogni giorno i bisogni delle famiglie attraverso i bisogni degli anziani, cerchiamo di modulare sempre di più la nostra flessibilità per alleggerire le problematiche quotidiane. Sappiamo quanto sia importante mantenere le capacità residue dell’anziano, ma anche lavorare sulla socialità e sulla solitudine".