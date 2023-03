Centri estivi comunali, scattano gli aumenti

Luci e ombre nella parte del bilancio comunale di previsione 2023 riservata ai servizi scolastici. L’annunciato innalzamento da 15mila a 17mila euro della soglia agevolativa Isee per mensa e trasporti viene infatti compensato dalla riduzione da 52mila a 48mila euro del tetto massimo per ottenere la retta personalizzata dei nidi (oltre tale limite si paga la tariffa piena). In pratica: le famiglie più ricche pagheranno di più, mentre si allarga il bacino dei potenziali beneficiari delle riduzioni tra quei nuclei con redditi medio-bassi.

Appare invece più controversa, in quanto penalizza anche chi ha un Isee ben inferiore a quello di cui sopra, la decisione della Giunta di portare da 77 a 100 euro la tariffa settimanale dei centri estivi della scuola dell’infanzia comunale (bambini dai tre ai cinque anni). Un provvedimento, quello contenuto in una delibera collegata al bilancio di previsione comunale 2023 al vaglio in questi giorni delle forze politiche di maggioranza e opposizione, adottato dalla Giunta per "allineare la tariffa ai contributi già previsti dal ‘Progetto di conciliazione vita-lavoro’ promosso dalla Regione". In sostanza, siccome i sostegni economici dell’ente di viale Aldo Moro sono di massimo 112 euro a settimana per un totale di 336 euro complessivi, per evitare di lasciare soldi a Bologna e farli arrivare alle famiglie imolesi destinatarie del contributo il Comune ha deciso di imboccare questa strada.

Il problema è che tutti i nuclei non beneficiari del contributo si ritroveranno penalizzati. Un vero e proprio salasso, visto che in questo modo le tariffe dei servizi comunali raggiungono costi equiparabili a quelli dei centri estivi privati. E la beffa è doppia per quei nuclei che, pur avendo diritto al sostegno economico, sono rimasti esclusi causa esaurimento del plafond. Sono alcune centinaia: delle oltre mille domande presentate a Imola nel 2022, solo 726 (quelle con Isee fino a 20mila euro) hanno ricevuto il contributo. Il restante 30% è rimasto escluso, nonostante il plafond regionale fosse stato ritoccato da Comune e Circondario.

e. a.