Centri Estivi Comune di Medicina: Attività di Gioco e Motricità

Centri estivi con il vento in poppa. La gestione è stata affidata, anche quest’anno, alla Cooperativa Solco Idapoli e propone attività di gioco e motricità; diversi laboratori di musica, arte e scienza; uscite sul territorio, piscina e molto altro. Il sindaco Matteo Montanari e l’assessore all’Istruzione Dilva Fava, intanto, nei giorni scorso, hanno portato un saluto ai bambini e ai ragazzi che stanno frequentando i centri estivi comunali e delle scuole paritarie. Il centro estivo "L’isola che non c’è", che accoglie gli alunni della scuola primari e secondaria di primo grado, è iniziato il 12 giugno e proseguirà fino al 1 settembre all’Istituto Canedi (escluso dal 14 al 18 agosto). Le settimane di apertura sono 11 e partecipano complessivamente 167 bambini e ragazzi. Invece, è iniziato a luglio il centro estivo "Giro Girotondo" dedicato ai bambini della scuola dell’Infanzia che si svolgerà fino al 1 settembre nella sede succursale Calza. Partecipano complessivamente 101 bambini per 8 settimane di apertura. L’amministrazione comunale medicinese finanzia, anche quest’anno, l’ingresso gratuito in piscina per tutti gli iscritti. Per "L’isola che non c’è" sono previste tre entrate alla settimana e una per il centro estivo "Giro Girotondo". "I centri estivi costituiscono un importante servizio per le famiglie. Come negli anni precedenti, è nostra intenzione promuovere iniziative che favoriscano aggregazione e socializzazione", sottolinea l’assessore all’Istruzione Dilva Fava.

z. p.