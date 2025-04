Centri estivi, ecco i fondi. Fino a 300 euro a bimbo

E’ aperto il bando, unico per i Comuni del Circondario imolese, per assegnare i contributi (fino a 300 euro a bimbo) del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia-Romagna finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche. Si conferma anche per quest’anno che, oltre alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2012 al 2022) con Isee fino a 26mila euro, possono richiedere i contributi anche le famiglie con bambini e ragazzi dai 3 a 17 anni (nati dal 2008 al 2022) con disabilità certificata ai sensi della Legge 104, senza limiti di Isee. "Oggi è fondamentale riconoscere l’importanza dei centri estivi non solo come strumento di supporto alle famiglie, in particolare in un contesto in cui la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata rappresenta una sfida sempre più complessa, ma anche come opportunità preziosa per i bambini, offrendo loro la possibilità di socializzare, apprendere e sviluppare nuove competenze in un ambiente sicuro e stimolante – dichiara l’assessora alla scuola Katia Raspanti –. Grazie ai contributi del “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro”, siamo in grado di offrire un aiuto concreto alle famiglie, garantendo accesso a centri estivi di qualità per tutti i bambini e le bambine". Le famiglie che frequenteranno i centri estivi gestiti da operatori iscritti nell’elenco circondariale devono presentare le domande fino al 9 maggio esclusivamente online, accedendo con Spid, cie, Cns sulla piattaforma attivata sui siti delle varie amministrazioni. In caso di necessità può essere fornita assistenza telefonica alla compilazione della domanda contattando l’ufficio Servizi Scolastici ai numeri 051 6954126 – 051 6954172. Solamente per comprovati motivi di impossibilità all’utilizzo della piattaforma on line con credenziali è possibile richiedere un appuntamento con un operatore telefonando al numero 051 -6954172. Il contributo sarà versato direttamente al gestore del centro estivo frequentato. La graduatoria provvisoria verrà approvata entro il 7 giugno. Questi i centri estivi convenzionati: Polisportiva Dilettantistica Uisp, Asd Cavalcavia, Scuola paritaria dell’Infanzia Sacro Cuore di Poggio, Parrocchia di Santa Maria Maggiore, BB Group Ballando Ballando, Crif Spa, G-Lab srl Fondazione Golinelli.