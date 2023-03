Centri estivi, si muove la Regione Più fondi per aiutare le famiglie Ma il tetto Isee si abbassa ancora

Gli annunciati rincari dei centri estivi comunali, che saliranno da 77 a 100 euro a settimana per effetto degli adeguamenti Istat applicati dalla Giunta, saranno ammortizzati, almeno in parte e solo per quanto riguarda le famiglie con redditi più bassi, dalla Regione.

L’ente di viale Aldo Moro ha deciso infatti di aumentare i fondi (da ripartire anche con i tanti gestori privati, la maggioranza, che chiaramente decidono i prezzi in autonomia) del cosiddetto ‘Progetto per la conciliazione vita-lavoro’. Si parla di un milione in più, per tutta l’Emilia-Romagna, rispetto al 2022. Un pacchetto, in arrivo dal Fondo sociale europeo, che porterà a sette milioni il totale delle risorse disponibili da Piacenza a Rimini per l’estate 2023. Di questi, oltre 1,5 milioni andranno alla provincia di Bologna, una parte dei quali (ancora da quantificare) verrà dirottata sul circondario.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata però dal contestuale nuovo abbassamento del tetto massimo Isee previsto per accedere ai contributi. Si scende infatti a 24mila euro, contro i 28mila euro del 2022. Solo nel 2021, l’asticella era però stata fissata a 35mila euro. A fronte di un aumento dei fondi, si restringe dunque la platea dei potenziali beneficiari. Il motivo? Davanti a un continuo boom di gestori privati che vengono accreditati all’interno del ‘Progetto per la conciliazione vita-lavoro’ (dal volley all’ippica passando per le parrocchie), si vuole evidentemente evitare di avere una valanga di idonei non destinatari del contributo. Una circostanza, questa, che si è già verificata (in particolare lo scorso anno) sul territorio imolese, quando Comune e Circondario erano dovuti intervenire con risorse proprie per coprire almeno le domande avanzate dalle famiglie con Isee entro i 20mila euro.

Le risorse 2023 saranno ripartite, sull’intero territorio regionale, per il riconoscimento del contributo che prevede fino a 300 euro per ciascun figlio (nel limite di 100 euro a settimana) di età dai 3 ai 13 anni (17 se con disabilità certificata), quindi nati dal 2010 al 2020. Lo scorso anno il contributo massimo era invece di 112 euro per ciascuna settimana (non più di 336 euro totali a famiglia), ma a Imola almeno per quanto riguarda i servizi comunali si era creato un certo disallineamento in quanto la tariffa settimanale era appunto di 77 euro.

Per accedere al contributo, le famiglie devono essere residenti in Emilia-Romagna e composte da entrambi i genitori - o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali - occupati, disoccupati in cerca di lavoro, in cassa integrazione o impegnati in compiti di cura. Come già accennato, l’Isee annuo deve essere entro i 24mila euro, mentre non c’è alcun limite di Isee per le famiglie con figli affetti da disabilità.