Centri estivi, un aiuto alle famiglie. Il Comune eroga oltre 23mila euro

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaCentri estivi, un aiuto alle famiglie. Il Comune eroga oltre 23mila euro
19 ago 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Si tratta dei fondi regionali e servono a coprire, in parte, le rette dei campi

Un aiuto concreto alle famiglie imolesi per affrontare le spese dei centri estivi. Il Comune ha disposto l’erogazione della prima parte dei contributi regionali previsti dal progetto ‘Conciliazione vita-lavoro 2025’. Si tratta di oltre 23mila euro destinati a coprire parzialmente le rette dei campi frequentati da bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. L’iniziativa, promossa dalla Regione e finanziata attraverso il Fondo sociale europeo, ha l’obiettivo di contrastare le povertà educative e, al tempo stesso, sostenere i genitori nella gestione dei tempi di lavoro e cura. Imola svolge il ruolo di ente capofila per tutto il circondario, coordinando i comuni aderenti e gestendo l’assegnazione dei contributi. Secondo quanto stabilito dall’atto dirigenziale, il contributo regionale viene calcolato sulla base dell’effettiva frequenza dei bambini e ragazzi ai centri estivi, ed è erogato direttamente agli enti gestori convenzionati. In questo modo le famiglie beneficiarie ricevono già una riduzione della retta, senza dover attendere rimborsi successivi. Per chi invece ha provveduto a pagare interamente la quota, il contributo potrà essere riconosciuto direttamente al richiedente. Complessivamente, la cifra stanziata in questa prima tranche ammonta a 23.177 euro, distribuiti tra 13 diversi enti e associazioni sportive, sociali e parrocchiali del territorio. Tra i contributi più consistenti figurano i 4.360 euro destinati alla cooperativa sociale Il Bosco per il proprio centro estivo, i 4.157 euro al Csi per l’iniziativa ‘Estate a 5 cerchi’ e i 2.900 euro alla parrocchia di San Francesco d’Assisi per il campo ragazzi. Contributi rilevanti anche a realtà sportive come Imolanuoto (2.500 euro per lo ‘Swimming Camp’) e International Basket (2.160 euro per il ‘Basket Camp 2025’). L’elenco comprende inoltre associazioni come Diffusione Sport (‘Non solo volley camp’), Clai Imola Young, Guelfo Basket, Handball Club Imola e Grifo Teen Agers, oltre a parrocchie e realtà del terzo settore che da anni offrono proposte estive per bambini e ragazzi. Il provvedimento chiarisce che la spesa è interamente coperta dal finanziamento regionale e che ulteriori risorse potranno essere erogate nei prossimi mesi, in base alle rendicontazioni dei campi estivi ancora in corso. Entro il 31 dicembre 2025, infatti, tutti i Comuni del circondario dovranno trasmettere la documentazione alla Regione per la verifica finale.

