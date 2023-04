Centri estivi verso la ripartenza Ecco quelli ‘promossi’ dal Comune

C’è una leggera flessione, che arriva però dopo anni di costante crescita, nel numero dei gestori di centri estivi accreditati da Comune. Le proposte che hanno ottenuto il via libera dell’ente di piazza Matteotti, contenute in una graduatoria biennale pubblicata sul sito Internet del Municipio, sono infatti 37, contro le 43 dello scorso anno, le 35 del 2021 e le 29 del 2020.

A livello di circondario, i gestori che rispettano i requisti previsti dagli enti pubblici per rientrare nel ‘Progetto per la conciliazione vita-lavoro 2023’, quello per il quale le famiglie possono usufruire dei contributi regionali, sono invece 66. Nel 2022 erano state 81, mentre nel 2021 ci si era fermati a 73 e nel 2020 a 55.

Ce n’è per tutti i gusti: dal nuoto all’ippica, passando per il volley e il basket. Senza dimenticare ovviamente le attività comunali e quelle delle parrocchie. A fine aprile, sarà pubblicato anche il bando rivolto alle famiglie che vogliono fare domanda per accedere al contributo per la copertura del costo di frequenza.

Le risorse previste nel 2023 per il circondario ammontano a 216mila euro, quasi 32mila euro in più rispetto allo scorso anno. I fondi sono destinati a finanziare i bonus per le famiglie con figli dai tre ai 13 anni, quindi nati dal 2010 al 2020, che potranno contare su un contributo massimo di 300 euro a figlio – nel limite di 100 euro a settimana per tre settimane – per la frequenza ai centri estivi. Per fare richiesta sarà necessario presentare l’attestazione Isee 2023 o, in alternativa per chi non ne fosse in possesso, quella 2022, con limite massimo di reddito entro i 24mila euro. Inoltre, potranno essere ammessi al contributo per l’abbattimento della quota di iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 1041992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01012006 ed entro il 31122020) indipendentemente dall’attestazione Isee delle famiglie. La richiesta di contributo da parte delle famiglie dovrà essere presentata on line tramite Spid, Cie o Cns.

"Oltre al contributo regionale, l’Amministrazione comunale destinerà 150mila euro, per sostenere le famiglie che hanno figli con disabilità, garantendo con ciò l’impegno dello scorso anno – sottolinea Fabrizio Castellari, vice sindaco e assessore alla Scuola –. Sottolineo con piacere il ruolo e la ricchezza degli enti e associazioni del territorio: sportive, culturali, ricreative, centri sociali, parrocchie e tante altre realtà presenti. Una vera e propria alleanza che rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio".