Centri giovanili aperti tutti i pomeriggi. La novità a partire da lunedì 2 ottobre

Pronte a ripartire le attività per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni ai Centri giovanili comunali di Castel San Pietro (via Tosi 7) e Osteria Grande (via Broccoli 41). "I centri giovanili riaprono con una grande novità, per favorire il coinvolgimento degli adolescenti – annuncia l’assessore alle Politiche per i giovani Fabrizio Dondi – . I centri saranno aperti dal 2 ottobre tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, per ospitare le attività rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. In ciascuna sede ci sarà una educatrice della cooperativa Sol.Co". Le attività saranno presentate nel corso di una festa che si terrà sabato dalle 16 nel centro di via Tosi 7. Info: 340 9559802.