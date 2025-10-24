Centri sociali, pronti 67mila euro . La giunta: ora progetti condivisi

Disco verde della Giunta alla ripartizione dei contributi annuali 2025 ai centri sociali. Previsto uno stanziamento complessivo di 67mila euro, con contributi compresi tra i 4.500 e 4.800 euro circa per ciascuna delle 15 strutture presenti sul territorio imolese.

Il Comune sottolinea che il sostegno sarà assegnato "esclusivamente a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate" e che i centri sociali dovranno "produrre istanza corredata dalla documentazione necessaria per l’erogazione del contributo". Restano inoltre fermi due principi: il divieto di slot machine e l’obbligo, per i beneficiari del sostegno, di risultare iscritti al Registro unico del terzo settore, pena la revoca dell’aiuto economico. Nel dare il via libera al provvedimento, la Giunta ha ribadito come i centri sociali rappresentino "punti di aggregazione fondamentali per la socializzazione, l’intrattenimento e la custodia delle tradizioni locali e della memoria della città".

Accanto alla delibera sui contributi, il Comune ha avviato anche un nuovo percorso di analisi in vista del futuro: disposta una verifica preliminare sulle condizioni per attivare un percorso di co-programmazione e co-progettazione per la gestione dei centri sociali. Come spiegato nel provvedimento usciti nei giorni scorsi dal Municipio, l’obiettivo è "valutare la presenza degli estremi e delle circostanze favorevoli all’avvio di un eventuale percorso di amministrazione condivisa" per arrivare a "una riformulazione dei modelli organizzativi" e ampliare "il ventaglio delle attività offerte".

L’incarico per la verifica è stato affidato alla società Social Seed di Bologna, per un importo di 4mila euro più Iva. Il percorso prevede sei incontri totali tra analisi di contesto, momenti formativi con i centri e un incontro conclusivo di restituzione, da svolgersi entro fine anno.

Due atti distinti ma strettamente collegati, quella Giunta: da un lato il sostegno economico all’attività dei centri sociali per il 2025, dall’altro l’avvio di un lavoro di confronto per immaginare assieme all’associazionismo il modello di gestione del futuro.

Enrico Agnessi