Sergio Gioli
Imola
Centri sociali, pronti 67mila euro . La giunta: ora progetti condivisi
24 ott 2025
24 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Centri sociali, pronti 67mila euro . La giunta: ora progetti condivisi

Disco verde alla ripartizione dei contributi annuali. Il Comune: "Punti di aggregazione fondamentali" .

Contributi compresi tra i 4.500 e 4.800 euro circa per ciascuna delle 15 strutture presenti sul territorio imolese

Disco verde della Giunta alla ripartizione dei contributi annuali 2025 ai centri sociali. Previsto uno stanziamento complessivo di 67mila euro, con contributi compresi tra i 4.500 e 4.800 euro circa per ciascuna delle 15 strutture presenti sul territorio imolese.

Il Comune sottolinea che il sostegno sarà assegnato "esclusivamente a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate" e che i centri sociali dovranno "produrre istanza corredata dalla documentazione necessaria per l’erogazione del contributo". Restano inoltre fermi due principi: il divieto di slot machine e l’obbligo, per i beneficiari del sostegno, di risultare iscritti al Registro unico del terzo settore, pena la revoca dell’aiuto economico. Nel dare il via libera al provvedimento, la Giunta ha ribadito come i centri sociali rappresentino "punti di aggregazione fondamentali per la socializzazione, l’intrattenimento e la custodia delle tradizioni locali e della memoria della città".

Accanto alla delibera sui contributi, il Comune ha avviato anche un nuovo percorso di analisi in vista del futuro: disposta una verifica preliminare sulle condizioni per attivare un percorso di co-programmazione e co-progettazione per la gestione dei centri sociali. Come spiegato nel provvedimento usciti nei giorni scorsi dal Municipio, l’obiettivo è "valutare la presenza degli estremi e delle circostanze favorevoli all’avvio di un eventuale percorso di amministrazione condivisa" per arrivare a "una riformulazione dei modelli organizzativi" e ampliare "il ventaglio delle attività offerte".

L’incarico per la verifica è stato affidato alla società Social Seed di Bologna, per un importo di 4mila euro più Iva. Il percorso prevede sei incontri totali tra analisi di contesto, momenti formativi con i centri e un incontro conclusivo di restituzione, da svolgersi entro fine anno.

Due atti distinti ma strettamente collegati, quella Giunta: da un lato il sostegno economico all’attività dei centri sociali per il 2025, dall’altro l’avvio di un lavoro di confronto per immaginare assieme all’associazionismo il modello di gestione del futuro.

© Riproduzione riservata