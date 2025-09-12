Centro Adriano Olivetti . Più controlli dopo il furto

Dopo il colpo messo a segno a fine agosto, il Centro per l’innovazione e la formazione Adriano Olivetti di via Aspromonte rafforza il sistema di sicurezza. Il Circondario ha infatti approvato l’integrazione delle telecamere già presenti nell’edificio – nato dalla riqualificazione dell’ex Zoo Acquario – all’interno della rete centralizzata di videosorveglianza gestita a livello territoriale.

La decisione arriva a pochi giorni dall’effrazione che aveva destato allarme in città: ignoti, forzando una porta al primo piano, erano riusciti a introdursi nei locali e ad appropriarsi di alcuni computer portatili della Fondazione Adriano Olivetti. Nessun altro danneggiamento era stato riscontrato, ma l’episodio aveva fatto emergere i limiti dell’attuale sistema di allarme, che non era entrato in funzione durante il colpo.

Per questo, l’Amministrazione ha scelto di accelerare sul fronte della prevenzione. L’intervento, affidato direttamente ad Area Blu – la società in house che già gestisce il servizio tecnico di manutenzione e i sistemi di videosorveglianza per il Circondario – prevede un impegno di spesa di 3.500 euro. Il pacchetto include cinque licenze per la centrale operativa, la configurazione degli apparati e i costi di connettività.

La scelta dell’affidamento ad Area Blu, sottolinea l’atto firmato dal comandante della polizia locale Massimiliano Galloni, garantisce rapidità e continuità di servizio: la società pubblica, infatti, è già titolare della gestione decennale degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza e dispone delle competenze tecniche necessarie. La centralizzazione consente inoltre di monitorare da remoto le immagini, semplificando gli interventi in caso di emergenza e migliorando la capacità di prevenzione.

Il Centro Olivetti, inaugurato lo scorso marzo dopo un investimento complessivo di 950mila euro sostenuto dal Comune e dalla Fondazione Fitstic, è destinato a ospitare attività di formazione tecnica avanzata, laboratori di ricerca e il Laboratorio aperto 2025, con ricadute dirette su imprese e cittadini. Un’infrastruttura strategica, che aveva già attirato l’attenzione delle cronache per il furto di agosto e che ora viene messa sotto una protezione più stringente.

La volontà, spiegano dal Circondario, è duplice: da un lato tutelare i beni e le attrezzature di valore custoditi all’interno, dall’altro garantire continuità alle attività di formazione e innovazione che rappresentano la missione del nuovo centro.

e. a.