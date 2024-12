Centro assistenza urgenza: bilancio tra luci e ombre dopo un anno di attività

Funziona (stando almeno ai tempi medi di attesa e ai giudizi dei pazienti), ma non ha tagliato le file al pronto soccorso come invece l’Ausl si aspettava. A un anno dalla sua inaugurazione, il bilancio del Centro assistenza urgenza (Cau) rimane in chiaroscuro. Non a caso, l’attivazione di quello di Castel San Pietro è stata rinviata "per poter progettare un servizio integrato con i medici di medicina generale".

I vertici dell’Azienda sanitaria hanno fatto ieri il punto sull’attività della nuova struttura al padiglione 15 dell’ospedale vecchio, aperta dal 21 dicembre 2023, confermando elementi positivi e criticità emerse nei mesi scorsi.

Innanzitutto, scongiurati i problemi legati a una possibile carenza di parcheggi. I cinque spazi non a pagamento ricavati in via Caterina Sforza, che si aggiungono ad altri cinque stalli interni riservati ai disabili, si sono dimostrati "più che sufficienti", afferma il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi.

Negli spazi che furono del punto di continuità assistenziale diurna, ci sono stati 18mila accessi in un anno, un migliaio in più del previsto (il vecchio Cad viaggiava a quota 10.300). Con quale esito? Nell’85,2 per cento dei casi il paziente è stato rinviato al proprio medico di base, il 6,8 per cento delle volte si sono invece resi necessari accertamenti specialistici e per un ulteriore 4,5 per cento si sono aperte le porte del pronto soccorso. La quota abbandoni è del 3,5 per cento.

A conti fatti, gli ingressi sono stati in media 50 al giorno, con punte più alte in festivi e prefestivi. I tempi di attesa risultano, sempre in media, di 43 minuti, con un trend in riduzione rispetto agli esordi. Il problema maggiore è, come accennato all’inizio, la riduzione troppo lieve dei codici bianchi e verdi in pronto soccorso.

Nei primi dieci mesi del 2023, gli accessi di questo tipo al Santa Maria della Scaletta erano stati 22.608; nel 2024, con il Cau attivo, si è scesi solo a 20.523. Dunque, una flessione che si attesta attorno al 9%. Si tratta di un tema molto dibattuto nel recente passato, finito spesso nel mirino dell’opposizione (vedi le critiche arrivate dal leghista Daniele Marchetti), visto che inizialmente l’Ausl puntava al dimezzamento di questo tipo di accessi: un risultato che sembra molto lontano da ottenere, se non irraggiungibile.

"Ci aspettavamo un effetto più marcato – ammette Rossi –. C’è stata invece una quota maggiore sottratta ai medici di medicina generale".

Il giudizio dei pazienti sul Cau è comunque positivo: solo il 10 per cento lo valuta infatti in maniera negativa, mentre il 17 per cento ritiene troppo lunghi i tempi di attesa. Vengono criticati in particolare l’assenza di un canale riservato per le prescrizioni ("Ma non è un ricettificio", ribatte il dg dell’Ausl), gli spazi di attesa ("Ci stiamo lavorando") e la scarsa privacy nell’accettazione. Un paziente su quattro ha raccontato di essere andato al Cau dopo aver avuto difficoltà a contattare il medico di medicina generale. "Un segnale non molto confortante", lo definisce Rossi, che sottolinea come "più l’ambulatorio è vicino, più l’assistito prende la porta del Cau".

Al padiglione 15 ci sono problemi con il personale: il turnover ha già portato alla sostituzione di quattro medici, e a fine del 2025 usciranno dal servizio cinque specializzandi che completeranno il ciclo post-laurea.

In pratica, entro tre anni dall’apertura del Cau la sostituzione sarà completa, vanificando totalmente l’investimento formativo in competenze specifiche.

"Abbiamo molte luci e qualche ombra – è il giudizio complessivo del direttore generale Rossi sulla nuova struttura dell’Ausl –. Lavoreremo su personale, logistica e percorsi. Il Cau deve essere alternativo al pronto soccorso ma integrativo all’assistenza primaria, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale".