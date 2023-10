"Centro civico allagato" . Vacchi attacca la giunta

"Un po’ di pioggia, e il centro civico di Sesto Imolese si allaga...". Allarga le braccia Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, di fronte a quanto accaduto in queste ore nella popolosa frazione alle porte della città.

Pavimento invaso dall’acqua nella parte più vicina all’ingresso del locale, con il rischio di danneggiamenti per l’edificio: una scena, quella immortalata ieri mattina dai telefonini, che spinge Vacchi a chiamare in causa la Giunta.

"È veramente imbarazzante che la più importante infrastruttura istituzionale comunale a Sesto Imolese, la sala polivalente del centro civico, si allaghi alle prime due gocce della stagione autunnale", affonda l’esponente di opposizione, residente proprio nella frazione cittadina.

"Per quale motivo questo succede? - è l’interrogativo rivolto da Vacchi al sindaco Marco Panieri e ai suoi assessori –. Ci sono infiltrazioni dal tetto? È stata fatta la manutenzione ordinaria? Quale manutenzione ad oggi intende fare l’amministrazione comunale?".

Soltanto pochi giorni fa, la sala aveva ospitato un affollato incontro nel quale era stato illustrato ai cittadini il progetto della nuova scuola elementare e media che, a partire dal 2025, ospiterà proprio gli alunni di Sesto Imolese.

"Il sindaco Marco Panieri vuole continuare a presentarsi nella frazione solo per fare le sue promesse e le kermesse da campagna elettorale – è sempre il duro atto di accusa di Vacchi – oppure intende intervenire con delle risorse dal bilancio comunale per valorizzare le strutture civiche di frazione? E l’assessore Raffini nel frattempo che fa? È ora di smetterla di presentarsi nelle frazioni solo per promettere e scaricare sul volontariato i doveri spettanti all’amministrazione comunale. Inizino lor signori del Pd a risolvere i problemi e ad agire concretamente".

Come noto, la frazione di Sesto imolese era stata tra le aree della Bassa colpite dall’alluvione dello scorso mese di maggio.

E anche per questo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia si aspetta adesso una risposta celere da parte dell’Amministrazione comunale.

"Se non interverranno immediatamente, chiederò una commissione urgente – conclude Vacchi – per fare chiarezza sullo stato manutentivo di questo centro civico e di ogni altra struttura presente nelle frazioni di Imola".

e. a.