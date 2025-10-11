Centro civico di Spazzate . Apre la gara per i lavori : "Sarà pronto tra un anno"

Spazzate Sassatelli si prepara a voltare pagina. Mentre prosegue la demolizione delle vecchie scuole, Area Blu ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori che porteranno alla costruzione del nuovo centro civico. Un’opera molto attesa, che segna la rinascita del cuore della frazione imolese, duramente colpita dalle alluvioni del maggio 2023.

L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 400mila euro, interamente finanziato dal Comune. Ma dietro questo progetto c’è anche un contributo speciale: quello del pilota di F1 della Ferrari, Charles Leclerc, che con un’asta benefica dei propri cimeli ha donato quasi 430mila euro alla città, risorse utilizzate per il nuovo centro civico, il poliambulatorio di via Benelli e la riqualificazione dei giochi nel parco delle Acque Minerali.

Il nuovo fabbricato sorgerà sullo stesso lotto delle ex scuole, ormai inagibili e inadeguate alle normative antisismiche. L’edificio sarà composto da una sala polivalente, una saletta secondaria, servizi igienici e una centrale termica, disposti su un unico piano rettangolare (16,8 per 7,6 metri). Dotato di copertura in legno, sarà un edificio a energia quasi zero, dotato di impianto fotovoltaico.

Secondo la tabella di marcia stilata nei giorni scorsi in commissione consiliare da Emanuele Rocchi, direttore generale di Area Blu, l’inizio dei lavori è previsto "a gennaio 2026", con una durata del cantiere stimata in "dieci mesi" e conclusione delle operazioni che dunque è al momento in agenda a ottobre del prossimo anno.

L’affidamento dell’intervento sarà gestito dalla stessa Area Blu con procedura negoziata senza bando. Saranno invitate almeno cinque imprese qualificate, selezionate in base all’esperienza e alla capacità tecnica. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mentre i costi della manodopera (79.235 euro) e gli oneri per la sicurezza (5.677 euro) resteranno invariati. "Si tratta di un passo concreto verso la costruzione di una nuova centralità civica in una zona che ha pagato un prezzo altissimo durante le alluvioni del 2023" aveva dichiarato il Comune in estate, annunciando l’avvio delle operazioni di demolizione. L’Amministrazione ha infatti scelto di ricostruire nello stesso punto dove sorgeva la vecchia scuola, "per mantenere la miglior organizzazione funzionale del lotto e rafforzare il ruolo di centro della comunità". Quando il cantiere sarà completato, Spazzate Sassatelli tornerà ad avere un luogo di incontro, aggregazione e cultura, moderno, efficiente e costruito nel segno della solidarietà. Un simbolo concreto della capacità della comunità imolese di rialzarsi e ripartire insieme.

Enrico Agnessi