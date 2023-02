Centro e frazioni, pulizia straordinaria

Tre giorni di pulizia degli spazi pubblici a Casalfiumanese. Parte oggi da San Martino in Pedriolo il servizio di spazzamento misto sull’intero territorio casalese.

Il giorno seguente mezzi in azione, invece, nel capoluogo per poi virare il 9 febbraio verso la frazione di Sassoleone. Per l’ottimale svolgimento di un’operatività così importante per il decoro e la cura del patrimonio della collettività, il municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli ha chiesto alla cittadinanza il massimo grado di collaborazione. Collaborazione che sicuramente non mancherà considerando il grande senso civico che sempre dimostrano i residenti.