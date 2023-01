Centro, la Giunta rilancia "Ripartiamo dalla piazza"

di Enrico Agnessi

"I numeri sulle attività presenti in centro storico? Scorretto definirli taroccati. Sono abituato a dare dati che sono frutto di quanto raccolto sulla base delle ricerche fatte". L’assessore Pierangelo Raffini, titolare della delega alle Attività produttive e appunto di quella al Centro storico, replica così al leghista Simone Carapia. Il consigliere comunale di opposizione aveva infatti accusato di bluffare la Giunta che, in risposta a una sua interrogazione, aveva quantificato in 469 i negozi attivi oggi in centro storico contro i 459 di inizio mandato.

"Al netto delle aperture e delle chiusure il saldo è quello – conferma l’assessore Raffini –. Una certa effervescenza si vede, naturalmente in una cornice che preoccupa tutti. Non siamo fuori dalla realtà e continuiamo a lavorare per migliorare quel dato, partendo dalla riapertura dei bar in piazza Matteotti. Vogliamo che il centro storico diventi interessante e vissuto, ma non do dati finti. Preferisco affrontare la realtà e parlarne. E rispondo sempre nei termini alle richieste che mi vengono avanzate in un rapporto etico e corretto".

Possibile allora, prendendo appunto per buoni i dati della Giunta, che le tante serrande abbassate nel cuore della città, soprattutto di locali storici e centralissimi, colpiscano di più rispetto alle inaugurazioni di attività commerciali più laterali? "Il proverbio dice che fa più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce – ricorda Raffini – . Tutti notano la chiusura dei negozi, ma nessuno fa caso alle tante attività che aprono. Rimango ferito anch’io quando qualcuno chiude, ma vedo comunque una certa vivacità a dispetto della situazione difficile. Il momento è complicato per tutti, e chi apre va ringraziato perché ha scelto Imola come sede della propria attività".

Come già accennato all’inizio, a pesare come due macigni sulla geografia del centro storico sono le chiusure di Opera Dulcis e dell’ex Bacchilega. I due locali, proprio sotto le finestre del Municipio ed entrambi di proprietà del Comune, sono rimasti vittime delle disgrazie finanziarie del gestore Sirio. Per questo la Giunta è al lavoro ormai da mesi per rimetterli sul mercato.

"Ci stiamo dando da fare, a breve usciremo con i bandi affinché quelle attività riaprano – riferisce Raffini –. Tutti vorremmo piazza Matteotti di nuovo piena come lo è, dall’altra parte, piazza Gramsci. Ma siamo ancorati alla realtà, e bisogna confrontarsi con il mercato. Ogni giorno però ragioniamo assieme al sindaco su cosa fare per mettere a disposizione come amministrazione tutto ciò che può rendere meno faticosa la vita di un’attività commerciale".

E la stessa logica l’assessore la applica per la zona industriale, pure quella finita nel mirino della Lega. "Così come abbiamo segnalato che il progetto della manufacturing zone era decaduto in quanto non rinnovato dalla precedente Giunta, allo stesso modo siamo impegnati in un’attività di promozione del territorio molto vasta utilizzando quegli stessi criteri e quella stessa attenzione che permettono alle imprese di insediarsi nei tempi previsti – conclude Raffini – . È questa oggi la garanzia più grande che si possa dare a un’azienda, non i 10mila o i 20mila euro di contributo, ammesso che ci sia la possibilità di darglielo. Serve un’amministrazione che non ti porta in giro, ma ti fa insediare in 18 mesi. E in questo senso il caso della Teapak è illuminante. Non è questione di colore politico, ma di serietà".