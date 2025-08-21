Centro per l’impiego in piazza Gramsci, via libera

Passo decisivo per la riqualificazione e il potenziamento del Centro per l’impiego. Dopo aver approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento, la Giunta ha infatti dato il via libera anche allo schema di accordo con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. Questo nulla osta consentirà di trasferire gli uffici dall’attuale sede di via Boccaccio, ormai inadeguata, al piano ristrutturato dell’immobile comunale ‘Centro cittadino’ al civico 21 di piazza Gramsci.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 900mila euro. Di questi, il 90% sarà finanziato dall’Agenzia regionale – pari a 810mila euro – mentre il restante 10% resterà a carico del Comune. L’accordo stabilisce che l’immobile sarà concesso in comodato d’uso gratuito per 30 anni alla Regione. I lavori, già inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche, riguarderanno l’adeguamento e l’ammodernamento degli spazi per renderli pienamente funzionali ai servizi di orientamento e politiche attive del lavoro.

La prima tranche di contributo, pari a 405mila euro, sarà erogata entro 60 giorni dalla firma dell’accordo; la seconda a saldo, sempre di 405mila euro, verrà corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto di comodato. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 31 maggio 2026, con collaudo e allestimento degli uffici non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

Il Centro per l’Impiego potrà così contare su spazi più ampi, accessibili e moderni, in linea con gli standard previsti dal Piano nazionale di potenziamento dei Centri per l’impiego. Un investimento che punta non solo a risolvere le attuali criticità logistiche, ma anche a sostenere l’inserimento lavorativo e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.