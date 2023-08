Centro sociale La Tozzona di Imola si allarga, protestano i residenti: "Il parco non si tocca"

Imola, 23 agosto 2023 – “Il parco dei ragazzi non si tocca". Così recita lo striscione comparso nella tarda serata di lunedì nell’area verde della Tozzona, in Pedagna, che ha chiesto al Comune di poter ampliare le strutture sportive a disposizione del centro sociale attraverso la costruzione di una nuova tensostruttura per il calcio e di un altro spazio destinato invece al padel.

Una contestazione, quella portata avanti da un gruppo di residenti rimasti anonimi, che ricorda da vicino la protesta attraverso la quale nei mesi scorsi il quartiere ha costretto il Municipio a fare dietrofront sulla realizzazione dell’isola ecologica di Montericco. Pure in quel caso, la prima fase della mobilitazione era infatti stata accompagnata dagli striscioni contrari al progetto.

Ora, in attesa che sul tema dell’ampliamento del centro sociale venga scelta la data dell’incontro pubblico annunciato dal sindaco Marco Panieri nel corso dell’intervista di Ferragosto con il Carlino, le posizioni in campo sono già definite. A fare la voce grossa, sostenuto dalle forze politiche di opposizione che praticamente in toto hanno già bocciato l’istanza della Tozzona, c’è il comitato Agorà Montericco.

Commentando la delibera attraverso la quale la Giunta ha messo i paletti al progetto (non ancora reso pubblico nel dettaglio), il gruppo di residenti nato lo scorso anno per stoppare il piano dell’isola ecologica ha messo nero su bianco già da tempo la propria contrarietà anche a questa ulteriore istanza.

"Erode ulteriormente, cementificandoli, spazi verdi liberi e gratuiti destinati all’aggregazione spontanea di bambini, giovani e famiglie che, una volta costruita la nuova tensostruttura e nuovi campetti da tennis, saranno costretti a pagare un’associazione sportiva per poter continuare a fruire dello stesso posto, oggi libero e gratuito", è il pensiero dei residenti. E ancora: "La tutela del patrimonio sportivo cittadino? L’unico patrimonio tutelato è quello del centro sociale e di qualche club calcistico. Altra grave problematica riguarderebbe proprio la tecnica edificatoria scelta per il nuovo campetto da calcio ovvero quella di un ulteriore tensostruttura. L’Amministrazione comunale si è sempre dichiarata green, attenta alle problematiche ambientali e climatiche, peccato però che le tensostrutture siano per loro natura estremamente energivore".

Da parte sua, esortando il centro sociale a fissare già entro fine mese la data dell’incontro pubblico, il sindaco Panieri nei giorni scorsi ha replicato così: "Allargare gli spazi è una richiesta che parte dalle associazioni sportive. E che mette al centro tre bisogni del quartiere: un campo da padel, un altro da calcio con piccolo parcheggio collegato e un ulteriore spazio per il basket del quale si potrà usufruire in maniera libera al pari delle attuali porte da calcio che verranno spostate".