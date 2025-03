"Centro storico esempio virtuoso"

"Non so come sia la situazione in altre zone della città, ma per quanto riguarda il centro, mi sembra che il Comune, sul tema della gestione dei rifiuti, stia tenendo la linea giusta. Noi residenti di questa zona possiamo senz’altro dirci soddisfatti". È il parere positivo di Lorenzo Vittorio Vignini, che sottolinea come nel tempo siano stati affrontati alcuni nodi critici legati all’organizzazione del servizio. "C’erano state delle criticità, in particolare per quanto riguarda i costi e le dimensioni dei cassonetti. Ma si è riusciti ad andare oltre: le problematiche sono state affrontate e, ad oggi, sembrano appianate", aggiunge.