Centro storico, gli eventi non bastano

La verità è che per rilanciare il centro storico non bastano gli eventi. Forse sembrano a volte la soluzione più semplice, vedendo quanto si anima la città in alcune occasioni – da Imola in Musica ai Mercoledì –, ma la verità è che sono solo una delle frecce a disposizione dell’amministrazione comunale.

La verità è che da sola l’amministrazione comunale può fare molto ma non tutto. A rendere davvero vivo un centro storico sono i privati che gestiscono le attività e i cittadini che lo frequentano (residenti e visitatori). Entrambe queste parti vanno messe nelle condizioni migliori per lavorare e per vivere il centro storico.

In questo senso il piano straordinario per il centro storico che nelle scorse settimane ha annunciato il sindaco Marco Panieri sarà un importante banco di prova. Servirà un piano ambizioso per invertire la tendenza negativa, cogliendo anche l’occasione della riapertura di spazi importanti come l’ex opera Dulcis e, si spera, anche l’ex Bacchilega.