Centro storico, la ricetta dei commercianti "Rinnovare Baccanale e Imola in musica"

di Claudia Eleonora Traversa Più iniziative ed aiuti ai commercianti: è questa la ricetta per animare il centro storico secondo i titolari delle attività commerciali in centro storico. Lo stimolo arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione sul nostro giornale delle statistiche in possesso del Comune sul numero delle attività nel cosiddetto centro commerciale naturale: più dieci unità nel giro di due anni, dal 2020 al 2022. Numeri che sembrano testimoniare un certo stato di salute del comparto. E però... "Sicuramente un’attività aperta è meglio di un’attività chiusa – esordisce Gianluca Lelli (foto a destra) della Caffè Emilia – Se il Comune organizzasse qualche evento in più il centro prenderebbe nuovamente vita. La possibilità di mantenere i dehors esterni, ad esempio, potrebbe essere d’aiuto a chi, come me, ha un bar. Anche aumentare il numero di parcheggi nella zona adiacente il centro potrebbe incentivare i cittadini a frequentarlo di più. La presenza del centro commerciale molto vicino indubbiamente ci penalizza, ma credo che con le giuste iniziative la situazione possa essere resa nuovamente effervescente". Favorevole alla promozione di maggiori iniziative anche Andrea Vernocchi, titolare del Caffè Bologna in via Emilia 206: "Innanzitutto credo che ci vorrebbero un po’ di sinergie tra la...