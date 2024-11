Centrosinistra, persi 4.000 elettori. Dimezzato il capitale dei Cinque stelle

Il calo dell’affluenza costringe i partiti, con l’eccezione di Fratelli d’Italia (voti raddoppiati in termini assoluti e triplicati in valori percentuali) e di Forza Italia, a fare i conti con una contrazione del consenso anche in città per queste elezioni regionali.

Tra domenica e lunedì sono infatti andati alle urne 27.499 imolesi (il 49,37% degli aventi diritto) contro i 38.201 (69,39%) del 2020. Il primo risultato è che il nuovo presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, è stato eletto anche grazie a 17.092 voti locali, mentre al suo predecessore Stefano Bonaccini ne andarono 21.855. Alla sfidante di de Pascale, Elena Ugolini, gli imolesi hanno invece riservato 8.974 voti (il 33,32% del totale), contro i 13.366 (pari al 35,60%) che raccolse nel 2020 l’allora candidata governatrice del centrodestra, Lucia Borgonzoni.

Per quanto riguarda i singoli partiti, nonostante la vittoria il Pd a Imola scende dai 13.912 voti del 2020, che all’epoca valevano il 39,72% dell’elettorato, ai 12.689 di questa tornata (50,77%, per effetto appunto della più bassa affluenza alle urne). A conti fatti, 1.223 voti persi in pochi anni che non hanno comunque impedito a Fabrizio Castellari di raccogliere il testimone da Francesca Marchetti in Consiglio regionale.

Il calo anche il Movimento Cinque Stelle. I pentastellati, che nelle elezioni di gennaio 2020 erano reduci dalle recenti dimissioni dell’ex sindaca Manuela Sangiorgi e presentarono un proprio candidato presidente, Simone Benini, a Imola raccolsero 2.160 voti (il 6,17% de totale). Stavolta che correvano invece nella coalizione di centrosinistra (ma i rappresentati locali del Movimento hanno boicottato il ‘campo largo’) di voti in città ne hanno ottenuti solo 901 (3,60%).

Nelle file del centrodestra, evidente il travaso di voti che porta al boom di Fratelli d’Italia sotto l’Orologio e al contestuale crollo della Lega. In città, i meloniani raddoppiano i voti in termini assoluti passando dai 2.606 del 2020 ai 5.202 di questa tornata elettorale, balzando dal 7,44 al 20,81% dal punto di vista percentuale.

In maniera opposta, il Carroccio precipita dai quasi 9mila voti delle elezioni regionali di gennaio 2020 (8.987, pari al 25,66% del totale) agli attuali 918 (3,67%), tornando così ai numeri che a Imola lo caratterizzavano ormai alcuni lustri fa. Il risultato più evidente, per la Lega, è la mancata permanenza di Daniele Marchetti, eletto nel 2014 e poi confermato cinque anni fa, nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Infine Forza Italia, unico schieramento tra quelli fin qui indicati a non essere attualmente rappresentato in Consiglio comunale. Nel 2020 gli azzurri a Imola non andarono oltre i 939 voti (2,68%). Questa volta, nonostante il netto calo dell’affluenza, hanno guadagnato quasi un centinaio di preferenze assetandosi a quota 1.034 (4,14%).

Detto che ogni elezione racconta una storia diversa, ma che vista anche la poca distanza tra le due tornate del 2020 (a gennaio si votò per le Regionali con il Comune commissariato e a settembre Marco Panieri diventò sindaco vincendo le amministrative) ci fu un risultato piuttosto omogeneo, resta da capire quanto e come cambieranno gli equilibri di forza in vista delle comunali della primavera del 2026.