’Ceppo e Mannaia’ con Gori e Ortalli

L’appuntamento di mercoledì 4 ottobre ore 21, nella Sala Fondazione Gottarelli, Via C. Sforza 13 ad Imola, ha per titolo: ’Ceppo e mannaia’, conversazione con Gianfranco Miro Gori sul suo recente libro. L’autore del libro sarà accompagnato da Massimo Ortalli, Presidente dell’Archivio Storico della Federazione Anarchica Italiana.