"C’era già tutto su Internet"

Il prezzo medio dei carburanti era reperibile già prima della circolare del governo che ora impone l’esposizione del cartello con la cifra. Era sufficiente compulsare ilsito ministeriale.

Lo sottolinea Anna Tigrini, titolare della stazione di servizio ‘Santandrea Carlo’, sulla strada Montanara nel quartiere Pedagna: "Non ha tanto senso – sottolinea – Alla fine basta entrare sul sito del Ministero, cercare per regione e si hanno tutte le informazioni del caso. In un certo senso, la trasparenza c’era già prima attraverso Internet"