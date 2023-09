Ceramiche artistiche in mostra Il Museo Diocesano si rinnova Il 18 oggi, al Museo Diocesano di Imola, viene inaugurata una collezione di ceramiche artistiche del XIX secolo, donata da un collezionista locale. Un'occasione per rinnovare la Galleria dei ritratti e per apprezzare l'importanza delle donazioni private nella vita culturale dei musei.