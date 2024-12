Cerasuolo sfiora il bronzo nei 50 rana

All’ultima giornata Michele Busa chiude i suoi primi Mondiali con la medaglia. Il faentino dell’Imolanuoto l’ha centrata nell’ultima prova, la finale della staffetta 4x100 mista che la squadra azzurra ha concluso al terzo posto dietro Russia (con bandiera neutrale) e Stati Uniti con il tempo di 3’19’’91. Con il suo 48’’81 nella frazione a farfalla Busa ha portato il suo bel mattoncino per la conquista del bronzo assieme ai compagni Mora, Miressi e Viberti (con Simone Cerasuolo a dare il suo contributo disputando le batterie del mattino). "Una staffetta bellissima, eravamo carichi alla partenza, dovevamo rischiare ed è venuto un bel risultato" ha detto un’entusiasta Busa a fine gara. Beffato invece per soli sei centesimi Cerasuolo, che disputa una buonissima finale nei 50 rana, purtroppo non premiata dalla medaglia per quella manciata di centesimi che lo costringe a chiudere al quarto posto.